Cinq policiers de Roussillon sous enquête

La Sûreté du Québec enquête sur cinq policiers de la Régie intermunicipale de police Roussillon concernant un dossier datant de 2013, rapporte Radio-Canada.

Selon le média national, une plainte a été déposée au ministère de la Sécurité publique par Caroline Gauvin, une conductrice dans la trentaine victime d’un accident de la route sur le rang Saint-Régis Nord à Saint-Constant, le 21 décembre 2013. La femme, qui présentait un taux d’alcoolémie supérieur à la limite permise, avait percuté un tracteur de ferme équipé d’une souffleuse qui circulait en sens inverse et empiétait dans la voie où elle roulait.

D’après la plainte, l’enquête policière qui a suivi est jugée «incomplète, basée sur des informations erronées et des techniques d’enquête illégales».

Selon Radio-Canada, la plaignante estime que les policiers ont banalisé ses blessures, alors qu’elle avait subi des lésions importantes et que son état était critique. Dans leur rapport, les policiers qualifiaient l’événement d’«accident avec les capacités affaiblies causant des dommages matériels seulement».

La partie demanderesse a effectué une contre-expertise dans laquelle un ingénieur remet en question l’enquête de la Régie intermunicipale de police Roussillon. Il s’interroge sur l’emplacement des débris, l’étude de la scène, l’omission de deux témoignages d’automobilistes qui sont intervenus auprès de la conductrice et le rapport de l’enquête qui conclut à une collision frontale. Or, d’après des photos de l’accident, dont Radio-Canada a obtenu copie, les phares et le pare-chocs avant sont demeurés intacts.

Le Reflet est en attente d’un retour de la Régie intermunicipale de police Roussillon et de l’avocat Caroline Gauvin.