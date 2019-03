Cinq questions à l’humoriste Mélanie Couture pour la Journée de la femme

Crédit photo : Gracieuseté

Dans le cadre de la Journée internationale des femmes, le Comité Femmes Vigilantes de Châteauguay offre un spectacle exclusivement réservé à la gent féminine mettant en vedette l’humoriste Mélanie Couture, le vendredi 8 mars, dès 19 h, au Pavillon de l’île de Châteauguay.

Q Quelle personnalité féminine vous a le plus marquée?

R Oprah m’a beaucoup influencée. Ah oui! Janette Bertrand. J’ai tellement trouvé fantastique cette femme. J’ai un bac en sexologie et j’ai enseigné pendant des années et je pense que c’est elle qui a mis la table pour que le Québec parle de sexe.

Q Croyez-vous que la femme a sa juste place dans le milieu de l’humour?

R Ben oui… Plus que sa juste place. Est-ce qu’elle l’a en ce moment ? Beaucoup plus qu’il y a 10 ans. Un virage c’est fait il y a cinq ans, ça ne devenait plus une histoire de sexe, mais une histoire de bonne blague. En route vers mon premier Gala, j’ai participé à ce concours en 2009 et quelques années plus tard, il y a eu d’autres éditions dont celle qui a été gagnée par Virginie Fortin et en finale il y avait Mariana Mazza. L’année d’après, c’est Catherine Levac qui l’a gagné, ça a été la plaque tournante selon moi au Québec.

Q Selon vous, est-ce que les femmes devraient être plus solidaires entre elles?

R Je pense que la solidarité féminine existe beaucoup plus que la solidarité masculine. Chaque fois qu’on parle de mettre sur pied quelque chose, c’est toujours des femmes qui le font. Je pense que les hommes devraient être plus solidaires de la cause des femmes.

Q Si vous étiez un homme que feriez-vous pour améliorer la condition de la femme au quotidien?

R Une fois que tu es rendu un homme, je pense que c’est ta job d’éduquer les garçons à être un égal de la femme.

Q Le 8 mars à Châteauguay, est-ce que vos blagues seront plus croustillantes puisque les hommes n’y seront pas admis?

R C’est 14 ans et plus, donc oui je vais me permettre d’aller dans l’engagé et dans le croustillant parce que ça reste un party de filles!

En première partie

Des étudiantes de l’école secondaire Louis-Philippe-Paré de Châteauguay présenteront des prestations artistiques et des projets d’arts plastiques qui expriment leur vision du féminisme avant que l’humoriste Mélanie Couture soit sur scène. La soirée se déroulera sous le thème Le respect, ça se manifeste.