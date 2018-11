Cinq questions à Rébéka Brossard, participante à la téléréalité XOXO

Crédit photo : Photo tirée d'Instagram

Rébéka Brossard se dit fière de l’image qu’elle a projetée pendant les sept semaines de son incursion dans la téléréalité de séduction XOXO. Son aventure a pris fin après son élimination le mercredi 31 octobre sur les ondes de TVA. Le Reflet s’est entretenu avec la Laprairienne de 29 ans.

Pour quelles raisons vous êtes-vous inscrite à la téléréalité XOXO ?

Je suis célibataire depuis plusieurs années. Aussi, ça m’a interpellée parce qu’ils disaient qu’ils cherchaient des gens qui avaient beaucoup d’ambition et qui aiment le luxe, comme moi. J’ai également regardé toutes les saisons d’Occupation double et ce genre de concept m’intéressait beaucoup. J’ai fait les auditions d’Occupation double, mais je n’ai pas été choisie.

Quel souvenir gardez-vous de votre aventure ?

J’ai adoré participé à XOXO. Ce que j’ai le plus aimé, ce sont les voyages. Mes deux moments préférés sont le saut en parachute parce que j’ai toujours voulu vivre ça et le vol en jet privé qui était exceptionnel.

À votre dernière émission, vous avez mentionné que vous vous doutiez que vous alliez être éliminée. Pourquoi ?

On savait que deux filles allaient être éliminées et c’était évident que Valérie allait être l’une d’entre elles parce qu’elle avait exprimé son désir de quitter. Je me doutais que Maxime allait devoir trancher entre ses deux candidates préférées et c’est moi qui suis partie. Même si j’aurais aimé rester plus longtemps, je pense qu’il a pris la bonne décision, car lui et Amélie forment un meilleur match. Maxime demeure un garçon vraiment très gentil, nous avons ressenti une attirance l’un envers l’autre.

Vous avez souligné à quelques reprises que le luxe prenait une place importante dans votre vie. Racontez-nous votre parcours professionnel.

J’ai complété une technique en comptabilité et un baccalauréat en gestion industrielle de la mode. Ça m’a permis de combiner mes passions pour la mode et les chiffres. Un de mes professeurs m’a conseillé de m’inscrire à la maîtrise sur le style de vie luxueux dans une école à Florence en Italie, la meilleure en Europe, d’après lui. J’ai étudié ce qui différencie une compagnie de luxe d’une compagnie normale, les vins, les voitures de luxe et la mode. Les gens pensent que j’ai appris à magasiner en Italie, mais j’ai appris le concept d’image de marque, la gestion des grandes compagnies. Par la suite, j’ai travaillé pour Reitmans, Rudsak et Michael Kors.

Quels sont vos projets ?

Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je suis en remise en question par rapport à ma carrière professionnelle. J’aimerais peut-être lancer mon entreprise. C’est sûr que j’ai pu avoir un peu de visibilité grâce à XOXO, mais ça ne se reflète pas vraiment jusqu’à présent.

«Je trouve que ma personnalité est bien ressortie. Les gens ont l’impression que je suis snob, mais ce n’est pas l’image que l’émission a donnée de moi.» -Rébéka Brossard

Concept de XOXO

Dans cette téléréalité de séduction, trois équipes de filles tentent de charmer cinq hommes célibataires, d’après les conseils de leur mentor Elisabetta Fantone, Olivier Primeau et Cary Tauben. Pendant 11 semaines, ces derniers organisent des événements luxueux et sélects où les participants se rencontrent dans le but de former le couple le plus en vue du Québec. Le duo gagnant remportera la somme de 100 000$ en argent comptant ainsi que des accès VIP pour des festivals à travers le monde. Le couple obtiendra également la clé d’un condo dans la région de Miami pendant un an.