Des classes adaptées redonnent de l’éclat à leurs casiers

Crédit photo : Le Reflet - Audrey Leduc-Brodeur

Les élèves des classes adaptées pour trouble de l’autisme et déficience intellectuelle de l’école secondaire de la Magdeleine à La Prairie font l’envie de leurs collègues des groupes réguliers depuis que leurs casiers ont été repeints avec l’aide de l’artiste Pascal Larivière.

Ce dernier a collaboré avec les élèves pendant cinq jours pour peindre des paysages sur une quarantaine de casiers.

«C’est un projet extraordinaire, une super belle activité!» affirme avec enthousiasme Marie Therrien, une des élèves qui a participé à la création des œuvres.

«J’ai adoré travailler en équipe. Chacun a fait sa part, que ce soit pour le financement ou pour donner de son énergie, avec le sourire en plus!» ajoute son collègue de classe Maxime Prévost-Trudeau.

Spécialisé dans la création d’œuvres collectives, M. Larivière a apprécié son expérience avec les élèves de la Magdeleine. Le créneau de son entreprise est de faire des peindre des gens qui n’ont aucune expérience en arts.

«Ç’a été un charme de travailler avec eux parce qu’ils voulaient tellement participer. Ils venaient naturellement m’aider. On choisissait ensemble les couleurs et la technique», raconte-t-il.

L’initiative de redonner de l’éclat aux vieux casiers des groupes adaptés vient des enseignantes spécialisées Rachel Dessureault et Isabelle Gagnon.

«Ils utilisaient des casiers qu’on trouvait ici et là. Il y en avait des verts, des bourgognes, des jaunes, explique Mme Gagnon. Nos élèves sont bien intégrés et ne sont pas mis à part, mais leurs casiers n’étaient pas aussi beaux que les autres élèves, qui eux, en ont récemment eu des nouveaux.»

«Ça leur donne un sentiment d’appartenance envers l’école, enchaîne Mme Dessureaut. Ils sont fiers de leur travail. Les autres élèves des groupes réguliers passaient pendant qu’ils peignaient et leur disaient qu’ils étaient bons.»

Isabelle Gagnon souligne d’ailleurs que plusieurs élèves d’autres classes, dont sa fille, ont gentiment exprimé leur jalousie devant l’originalité des casiers.

Financement

Le projet des murales sur les casiers a bénéficié d’un soutien financier. Les députés locaux Richard Merlini et Alain Therrien ont chacun donné 1000$. Les ministères de la Culture et de l’Éducation ont respectivement octroyé 500$ et 1000$.