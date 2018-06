Coffres à jouets en libre-service dans les parcs : des résultats peu concluants

Crédit photo : Gracieuseté – Municipalité de Saint-Mathieu

Le projet Coffre à jouer de l’organisme Kateri en forme n’a pas donné les résultats escomptés à l’été 2017. Trois Villes ont décidé de ne pas renouveler l’expérience cet été en raison du vandalisme et/ou de la fragilité du coffre. Une autre a revu son offre de service à la baisse.

C’est le cas des Villes de Sainte-Catherine, de Saint-Constant et de Saint-Philippe.

«Nous sommes à la recherche d’une solution qui permet aux enfants de se servir en tout temps et qui sera plus durable que les bacs qui ont été installés l’année dernière», indique la directrice des communications à Sainte-Catherine, Amélie Hudon.

Si à Saint-Constant le projet a été «grandement apprécié des citoyens», dit la conseillère en communication, Marie-Noëlle Deblois, là non plus les coffres n’ont pas résisté au vandalisme.

«Les autres coffres sont accessibles en rotation dans le chalet des différents parcs de la Ville», mentionne-t-elle.

Si Saint-Philippe a décidé de ne pas répéter l’expérience, ce n’est pas le vandalisme qui est en cause, mais plutôt le fait que le modèle de contenant proposé pour entreposer les items n’était pas adapté pour un usage intensif.

«Aucun cas de vol ou de vandalisme d’équipement n’a été rapporté. La structure des bacs s’est rapidement détériorée. Ces contenants destinés à un usage résidentiel n’ont pas tenu le coup à la plus grande utilisation que requiert un parc public», déclare la responsable des communications, Marilou Robert.

À La Prairie, les coffres à jouets sont de retour dans les parcs Lucie-F.-Roussel et Émilie-Gamelin, mais plus aux parcs La Clairière et La Citière.

«Il y a beaucoup d’utilisateurs. Ce sont surtout de jeunes familles et des garderies. Nous en avons retiré deux en raison du vandalisme», affirme la responsable des communications à la Ville, Dominique Beaumont.

Rappelons que vingt et un coffres contenant des articles extérieurs pour jouer étaient installés en libre-service dans les parcs des sept municipalités desservies par Le Reflet.

Succès

L’ensemble des Municipalités consultées salue cependant la popularité du concept.

«Plusieurs services de garde en milieu familial utilisent le coffre. Nous avons rajouté des raquettes de ping-pong avec balles afin que les utilisateurs puissent s’en servir sur la table extérieure de ping-pong de la Municipalité», souligne l’adjointe administrative à Saint-Mathieu, Sylvie Provost.

Saint-Mathieu, à l’instar de Delson et de Candiac, a décidé de renouveler l’expérience cet été.

«Il arrive que certains objets disparaissent. Nous procédons alors au remplacement», dit Magali Filocco, responsable des communications à Delson.

Propos similaires du côté de Candiac.

«Certains items ont dû être remplacés ou renouvelés, mais en général, les usagers ont été respectueux dans l’utilisation du matériel», soutient Jacinthe Lauzon, responsable des communications.

Lors de son lancement en 2017, le projet Coffre à jouer était soutenu financièrement par Kateri en forme et Québec en forme pour un investissement total de 15 000$. Cette année, aucune subvention n’est prévu. Ballons de soccer, volleyball, football et de mousse de formats variés, cerceaux, cloche-pieds, frisbees, bâtons d’intercrosse et cordes à sauter composent notamment les bacs spécialement identifiés.

Parcs avec des coffres à jouets

La Prairie

Lucie-F.-Roussel

Émilie-Gamelin

Candiac

Sardaigne

Champlain

Montcalm

Fernand-Seguin

Delson

Boardman

Trudeau

Saint-Mathieu

Pierre-Mondat