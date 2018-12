Collaboration des policiers du Roussillon : bilan de l’opération contre les stupéfiants dans la région

Crédit photo : SPAL

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil a brossé un bilan de son opération contre la drogue qui avait lieu dans la matinée du 18 décembre. Divers services policiers participaient à cette opération, dont la Régie intermunicipale de police Roussillon.

Douze perquisitions ont été effectuées dans le cadre de l’opération Méchoui qui a débuté à la suite d’informations reçues du public. Plus de 120 agents étaient sur les lieux.

Lors des perquisitions, 12 personnes ont été arrêtées soit 10 hommes âgés de 27 à 55 ans ainsi que deux femmes de 32 et 45 ans.

Plus de 1 kilo de haschisch, plus de 300 comprimés de drogues de synthèse et de la cocaïne ont été saisis. Les policiers ont saisi également plus de 25 000$ et six voitures.

Les suspects feront face à des accusations de trafic, possession dans le but de trafic et complot. Ils comparaîtront au Palais de justice de Longueuil.

Toute personne détenant de l’information sur des activités criminelles commises sur le territoire du SPAL peut contacter la ligne Info-Azimut de façon anonyme au 450 646-8500.

(Source : SPAL)