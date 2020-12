Collecte spéciale de carton dans la MRC de Roussillon

Les nombreuses boîtes qui se sont accumulées durant les Fêtes seront ramassées durant une collecte spéciale de surplus de carton dans les municipalités de la MRC de Roussillon. Celle-ci aura lieu du 4 au 8 janvier, le même jour que la collecte du bac bleu.

Le carton non souillé doit être disposé à au moins 60 cm (2 pi) du bac de recyclage le jour de la collecte, avant 7h du matin. Les sacs et morceaux de styromousse doivent être retirés des boîtes. Ces dernières doivent également être défaites et coupées si elles sont de grand format. La dimension ne peut dépasser 1 mètre cube (3 pi x 3 pi).

Le carton ne doit pas être attaché ou ficelé et la pile doit pouvoir être soulevée par une seule personne.