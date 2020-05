Collectes de cannettes et bouteilles consignées à Delson

La Ville de Delson, en collaboration avec les épiceries Metro, Super C et IGA, collectera les dons de cannettes et bouteilles consignées à l’aréna municipal, les samedis 16, 23 et 30 mai, de 10h à 16h.

Les dons amassés seront remis à l’organisme le Club des copains de Delson.

Les citoyens qui s’y rendront devront rester dans leur voiture. Un préposé s’occupera de prendre les cannettes et bouteilles.

Depuis le début de la pandémie, les épiceries ont cessé momentanément de les récupérer directement.