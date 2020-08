Collège Français : un cas de COVID-19 perturbe la rentrée

Le Collège Français à Longueuil a été forcé de renvoyer un groupe de première secondaire à la maison après que le père d’un des jeunes ait été testé positif à la COVID-19, jeudi.

Le jeune est allé à l’école lundi et mardi, selon le directeur adjoint des secondaires 1 et 2, Jacques Blouin. Le père avait ensuite prévenu le Collège Français qu’il avait passé le test de dépistage et qu’il était en attente de son résultat. L’établissement d’enseignement avait donc demandé au jeune de rester à la maison en attendant le résultat, qui a été connu ce matin.

«On a été très prudents, dit M. Blouin. On attend des nouvelles de la santé publique depuis 6 heures.»

Lorsque le Collège a été avisé du résultat positif, il a «immédiatement isolé le groupe et demandé aux parents de venir chercher leur jeune», assure-t-il.