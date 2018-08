Collision frontale à La Prairie

Crédit photo : Le Reflet - Erick Rivest

Deux voitures se sont percutées sur le boulevard Taschereau, à la hauteur de la rue de la Levée, à La Prairie, le 7 août, vers 16h30.

«Pour le moment, on sait qu’une minivan et une voiture sont impliqués dans un face à face», affirme Geneviève Boudreault, agente aux relations communautaires et médiatiques à la Régie de police Roussillon.

La Régie, rejointe une trentaine de minutes après l’événement, n’était pas en mesure de confirmer s’il y a des blessées ou s’il y a eu transport à l’hôpital.

Le Reflet est en attente d’un retour de la Coopérative des techniciens ambulanciers de la Montérégie.

«L’intervention des policiers est toujours en cours. Nous n’avons pas plus de détails sur les circonstances de l’accident», laisse savoir Mme Boudreault.

Plus d’informations à venir.