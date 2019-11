Comment choisir un pneu d’hiver quand on n’y connaît rien?

Article par Le Guide de l’auto

Ne sachant plus où donner de la tête, Geneviève Pettersen a reçu le journaliste du Guide de l’auto Germain Goyer à l’émission Les Effrontées sur QUB Radio pour discuter de pneus d’hiver.

Alors que l’animatrice admet ignorer la taille de ses propres pneus, Germain Goyer lui explique que la base.

Inquiète quant au montant qu’elle devra débourser pour des nouveaux pneus d’hiver, Germain lui a mentionné que « les prix oscillent entre 85 $ l’unité et 300 $ l’unité. » On constate donc que l’étendue des prix est vaste et qu’il est primordial d’analyser ses besoins avant de précipiter son achat et de débourser plusieurs centaines de dollars.

Ensemble, ils ont également évalué la pertinence de gonfler les pneus à l’azote.

Histoire que l’hiver se déroule bien pour Geneviève et ses auditeurs, Germain y est également allé d’une liste de conseils à mettre en pratique sur la route.