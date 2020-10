Comment créer son propre thé relaxant 100% personnalisé selon ses goûts

Faites votre propre mélange de thé relaxant sans avoir à quitter le confort de votre maison. Suffit de choisir une bonne base, des ajouts goûteux, son parfum naturel préféré, des herbes, épices, fleurs ou fruits et le tour est joué.

Depuis le début de la pandémie, les temps sont incertains et ça joue sur le moral de plusieurs. Interdiction de sortir et de voir ses proches, incertitudes, etc.

Quoi de mieux que de se servir la parfaite tasse de thé, faite spécialement sur mesure selon nos goûts, et de prendre le temps de respirer histoire de se remettre les idées en perspective?

Éviter la caféine… et le stress!

La première étape, c’est de choisir la base, donc le thé nature. Il y a plusieurs grandes variétés, et chacune d’entre elles a des propriétés et des goûts différents. On retrouve notamment :

Le rooibos, naturellement sucré et sans caféine.

Le thé vert, plus amer, énergisant et très sain.

Le thé blanc, délicat, à la saveur plus légère.

Le thé Oolong, le classique chinois, au goût plus fruité.

Le thé pu’erh à la saveur plus prononcée et plus terreuse.

Le thé noir, dont la couleur et la saveur sont plus prononcées, corsées et énergisantes.

Bien qu’il ne s’agisse pas de café, les thés contiennent plus ou moins de caféine, tout dépendamment. Si vous voulez relaxer, privilégiez ceux qui en contiennent très peu, voire pas du tout, pour ne pas déclencher inutilement de l’anxiété.

Amusez-vous à personnaliser votre création

Après avoir choisi la base de votre concoction, le reste se fait à partir de votre imagination et de vos préférences olfactives et culinaires!

Habituellement, il est conseillé de mélanger 1/4 d’arôme pour 3/4 de thé. Si vous doutez de vos mélanges, n’hésitez pas à combiner des saveurs en petite quantité avant d’en faire de la grosse production.

Il y a une multitude de combinaisons à essayer. Vous pouvez entre autres utiliser :

Des fruits séchés, comme des abricots, canneberges, raisins, etc.

Des herbes, épices ou fleurs, comme la camomille, la valériane ou la menthe poivrée.

Des huiles essentielles alimentaires, comme la bergamote ou la lavande.

Quelques bonnes adresses où commander

Évidemment, pour vous procurer tout ce qu’il faut, vous pouvez vous rendre dans des magasins spécialisés. En revanche, si vous voulez éviter de sortir, vous pouvez facilement tout trouver sur le web.