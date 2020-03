Comment parler du coronavirus avec vos enfants? Trois conseils

En ces temps de crise, alors que vous devez gérer vos propres angoisses face au contexte sanitaire et économique, vous vous demandez comment aborder la question du coronavirus avec vos enfants? Voici quelques conseils pour vous aider.

Il est important que vos enfants comprennent ce qui se passe.

Vous devez donc les informer de la situation sans la minimiser, mais sans être vous-même alarmiste. Ainsi, en adaptant votre discours à leur âge, expliquez-leur avec gentillesse pourquoi ils ne peuvent pas aller à l’école ou visiter leurs grands-parents, par exemple, en leur transmettant des renseignements clairs, notamment sur les façons de se protéger.

Si vos enfants sont encore au primaire, n’écoutez pas les bulletins d’informations avec eux.

Demeurez leur intermédiaire tout en veillant à vous faire rassurant, et ce, malgré vos inquiétudes. Dites-leur également qu’il est normal qu’ils aient peur, qu’ils soient tristes de ne pas pouvoir jouer avec leurs amis ou qu’ils aient une foule de questions, qu’ils ne doivent d’ailleurs pas hésiter à vous poser. De votre côté, renseignez-vous au préalable pour être capable, autant que faire se peut, de répondre à leurs interrogations au fur et à mesure.

Durant cette période difficile, soyez à l’écoute de vos enfants.

Donnez-leur, dans la mesure du possible, toute l’attention dont ils ont besoin et veillez à leur fournir des occasions de s’amuser et de se détendre. Si vous êtes séparé d’eux pour une raison ou une autre (hospitalisation, quarantaine après un voyage, etc.), maintenez le contact de façon régulière grâce au téléphone ou à la visioconférence afin de les rassurer.

Bon courage!

(Source : Textuel)