Comment préparer son véhicule avant de partir en voyage?

Article par Agence QMI

« Avant de partir, on devrait toujours faire le tour de la voiture », recommande un expert en mécanique automobile.

Réagissant ainsi aux nombreux cas d’accidents mortels depuis le début des vacances de la construction, un expert en mécanique automobile Jacob Lafrenière estime qu’il faut effectuer une vérification de l’automobile avant de partir sur la route des vacances.

Invité à l’émission Avocats à la barre à QUB radio, le spécialiste a souligné que des cas de négligences criminelles pouvaient découler d’un manque de vérification d’un véhicule.

« Si le client n’a pas fait réparer et qu’il savait en connaissance de cause – que son mécanicien lui avait dit – qu’il avait une pièce à changer et il ne l’a pas fait, on peut se ramasser avec un cas de négligence criminelle à ce moment-là. Donc il ne faut pas prendre ça à la légère », a affirmé M. Lafrenière.

« Je demande à tous les auditeurs de faire une vérification de leur véhicule au niveau de la direction, des freins et des pneus », a-t-il dit.

« Si on a un pneu trop mou, on va consommer plus d’essence, mais aussi c’est dangereux (…) et ça peut faire une différence au niveau du temps de freinage dans le cas d’accident important », a-t-il poursuivi.