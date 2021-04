Comment soulager les douleurs à l’épaule la nuit?

L’épaule figure parmi les articulations les plus sollicitées. Il est donc tout à fait normal que des douleurs surviennent à cette partie au bout d’un certain temps ou à cause d’un faux mouvement. Si vous ressentez des douleurs à l’épaule au milieu de la nuit, voici quelques conseils pour vous soulager en attendant de consulter un professionnel.

Utiliser le froid

Le froid est vraiment efficace pour atténuer les douleurs au niveau de la coiffe des rotateurs. Tout ce qu’il vous faut c’est une poche de petits pois surgelés qui pourrait parfaitement épouser les formes de votre épaule. Mais prenez garde, il ne faut surtout pas mettre la glace directement sur votre peau. Enroulez-la plutôt dans un linge et appliquez-la sur la partie douloureuse. Laissez agir pendant 15 minutes et répétez l’opération jusqu’à 4 fois par jour. En l’absence de poche, un glaçon fera l’affaire. Prenez un cube, posez-le sur l’épaule en faisant des mouvements circulaires jusqu’à ce que le glaçon fonde.

Attention, si vous ressentez une douleur intense lors de la première application, retirez immédiatement la poche ou le glaçon pour éviter le risque de brûlure.

Faire un cataplasme d’argile

Le cataplasme d’argile peut aussi faire disparaître une douleur à l’épaule.

Prenez un récipient dans lequel vous verserez de l’eau et 3 cuillerées d’argile verte. Mélangez bien jusqu’à ce que vous obteniez une pâte épaisse et malléable. Puis, laissez reposer la préparation afin que l’eau soit bien absorbée. Mais si vous ne pouvez plus attendre, appliquez immédiatement la pâte. Pour cela, ne versez pas directement l’argile sur votre peau. Prenez d’abord un linge sur lequel vous allez étaler la pâte. Ensuite, placez le cataplasme sur la partie affectée et maintenez à l’aide d’un bandage. Vous pouvez la laisser en place pendant 2 heures.

Adopter les bons gestes

En plus de ces quelques astuces, vous devez apprendre à ménager votre épaule en adoptant les bons gestes. Notez donc vos nouvelles habitudes:

évitez les mouvements répétitifs

évitez le sport pendant un certain temps

mettez l’épaule douloureuse au repos. Si ce n’est pas possible, évitez au moins les gestes qui peuvent provoquer la douleur comme le fait de lever les bras trop longtemps.

n’appuyez pas sur l’épaule atteinte lorsque vous dormez

quand vous vous habillez, enfilez toujours vos vêtements en commençant par l’épaule douloureuse. Et faites le contraire lorsque vous enlevez votre chemise. Ainsi, vous évitez de contorsionner le bras sensible.

Bien qu’une douleur à l’épaule soit souvent sans danger, nous vous encourageons à prendre rendez-vous auprès d’un spécialiste afin qu’il puisse établir un diagnostic. En effet, un simple mal de l’articulation peut cacher une pathologie plus grave telle que des troubles cardiaques ou des problèmes pulmonaires.