Un commerce de La Prairie en lice pour devenir la meilleure boulangerie au pays

Crédit photo : Instagram - Boulangerie Fortin

La boulangerie Fortin est en quête du titre de meilleure boulangerie ou pâtisserie au Canada. Le commerce situé au Marché des jardiniers à La Prairie fait partie des finalistes au concours «Crème de la crème» de Dawn Foods, un fournisseur d’ingrédients destinés à la confection de pains, beignes et autres délices sucrés.

La boulangerie se trouve au 3e rang parmi les 43 inscrites au Québec. Le classement est déterminé selon le vote du public sur le site web du concours.

«Notre fournisseur veut récompenser ses clients qui y mettent du cœur et qui sont passionnés par leur métier», indique Julie Ouellette, propriétaire de la boulangerie Fortin.

«Nous devons également être actifs sur les réseaux sociaux. Cette année, nous avons créé un compte sur Instagram. Ça me permet de tisser un lien encore plus fort avec les clients, puisque je ne suis pas toujours au comptoir de mon commerce», enchaîne-t-elle.

La candidature de Mme Ouellette a été recommandée par sa représentante chez Dawn Foods.

«Julie est une fille vivante et allumée», affirme Émilie Chartier.

«Les commerces participants travaillent tellement fort et nous espérons que les gens démontreront leur attachement pour leur boulangerie de quartier», ajoute-t-elle.

Le gagnant national remportera un prix d’une valeur de 10 000$, dont la moitié en publicité. L’autre 5 000$ lui permettra d’organiser une fête à son commerce pour remercier son personnel et sa clientèle. Les commerces ayant remporté le plus de votes dans l’Ouest et l’Est canadien recevront également des prix similaires.