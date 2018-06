La Commission scolaire rend hommage au père de l’éducation publique moderne

Crédit photo : Depositphotos

À la suite de l’annonce du décès de ce grand visionnaire qu’était Paul Gérin-Lajoie,

Le Québec perd un grand homme: le père de l’Éducation publique moderne. Par la réforme scolaire des années 1960 qu’il a amorcée, Paul Gérin-Lajoie a contribué de façon exceptionnelle au Québec d’aujourd’hui. En démocratisant l’accès à toutes et à tous, il a su faire de nos établissements d’enseignement des endroits incontournables.

Il était déterminé et influent et nous lui sommes reconnaissants pour ce système d’éducation gratuit et moderne. Comme lui, nous croyons que la pierre angulaire de toute société doit être celle de l’éducation.

D’ailleurs, en hommage à ce grand homme, nous comptons parmi nos établissements, une école primaire au nom de ce premier ministre de l’Éducation.

Au nom des membres du conseil des commissaires et de la Direction générale de la CSDGS, je tiens à offrir mes plus sincères condoléances à la famille et aux proches de cet homme hors du commun qui, jusqu’aux derniers moments de sa vie, aura porté l’éducation publique du Québec au plus profond de son cœur.

Marie-Louise Kerneïs, présidente du conseil des commissaires de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries (CSDGS)