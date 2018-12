Complexe le partage, un organisme impliqué à plusieurs niveaux

Crédit photo : Gracieuseté - Complexe le partage

Entraide et soutien communautaire, friperies, formations et banques alimentaires; le Complexe le partage à La Prairie offre une multitude de services pour les familles et personnes défavorisée sur le territoire Kateri depuis près de 20 ans.

Dans le volet d’économie sociale de l’organisme, deux friperies ouvertes au grand public se trouvent à Saint-Constant et à La Prairie. Des vêtements, des articles de sport, des jouets, des livres et des articles de cuisine s’y vendent à bas prix. Ceux-ci proviennent de dons offerts par la population.

L’organisme propose de l’aide alimentaire aux personnes dont la situation financière est précaire, des ateliers culinaires et de cuisines collectives et s’implique dans les guignolés en amassant des denrées alimentaires non périssables et de l’argent pour des paniers de Noël.

Des services de dépannage d’urgence, des petits goûters scolaires et de l’aide à la rentrée sont aussi offerts.

De plus, le Complexe le partage a une halte-garderie appelée Les amis de pirouette qui accueille quotidiennement 8 à 10 enfants de 0 à 5 ans par jour.