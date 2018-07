Le Complexe le partage se trouve un allié

Crédit photo : Gracieuseté - Complexe le partage

L’agence immobilière Groupe Lavoie s’associe à l’organisme Le Complexe le partage afin de mousser sa mission et ses activités, dont son souper de financement qui se tiendra au Centre multifonctionnel à La Prairie, le 18 octobre.

Pour Audrey Bien-Aimé, copropriétaire et directrice de cette agence immobilière, ce partenariat va de soi.

«Nous croyons sincèrement que la croissance dans tous les domaines passe par la croissance des individus et on s’est demandé comment on pouvait faire la différence sur le plan local. On croit que c’est en appuyant le Complexe le partage», explique-t-elle.

L’agence a donc mis sur pied un système de référencement auprès de de son équipe, de ses collaborateurs, de son entourage et de ses clients afin qu’ils encouragent l’organisme qui a pignon sur rue à La Prairie et Saint-Constant. Sa mission est de lutter contre la pauvreté et l’insécurité alimentaire.

«Quand on vend ou achète une propriété, c’est le temps de faire le ménage de nos biens, rappelle Mme Bien-Aimé. Ces items, au lieu de les jeter, peuvent servir et faire le bonheur de beaucoup d’autres personnes de notre communauté.»

Elle invite les gens à donner des vêtements et autres articles bons pour une deuxième vie. Elle incite aussi les gens à donner du temps à l’organisme, à magasiner dans les deux friperies ouvertes au grand public et à faire des dons en argent.

«Tous ensemble, nous pouvons faire une différence», allègue Mme Bien-Aimé.

«Sans l’apport et la générosité des entreprises de la communauté, il nous serait difficile d’offrir autant de services pour venir en aide aux personnes dans le besoin.» -Frédéric Côté, directeur général par intérim

Souper gastronomique

L’objectif du souper de financement est d’amasser 30 000$. La vente de billets, au coût de 120$, a débuté. Pour plus d’information, contacter Mélanie Blouin au 450 444-0803, poste 243.

Actions de l’organisme

-Offrir de l’aide alimentaire chaque semaine;

-Fabriquer des paniers à Noël;

-Donner de l’aide aux devoirs;

-Organiser des cuisines collectives.