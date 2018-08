Un concert-anniversaire pour les 35 ans de Chant O Vent

Crédit photo : Gracieuseté

L’ensemble vocal Chant O Vent souffle ses 35 bougies. L’organisme qui a vu le jour à Candiac souhaite réunir d’anciens choristes et directeurs musicaux en vue de son concert du 19 mai 2019.

«Mon but est d’aller chercher d’anciens directeurs musicaux pour qu’ils viennent diriger une pièce durant le concert», déclare Christine Dubé, actuelle directrice musicale de Chant O Vent.

«Notre thème pour ce concert sera les années 1980. C’est notre comité artistique qui choisit la thématique, mais ce sont les choristes qui soumettent les titres des chants», précise Mme Dubé qui dirige une trentaine de membres.

«Chanter dans un ensemble vocal, c’est une expérience de vie.» -Christine Dubé, directrice musicale de Chant O Vent.

Elle souhaite pour ce spectacle que les choristes sortent de leur zone de confort en exécutant des mouvements de danse durant certaines interprétations.

«J’aimerai qu’on fasse quatre ou cinq chansons où je les fais bouger. L’année dernière, on a chanté Happy en tapant dans les mains. Le public nous l’a redemandé trois fois», dit celle à la tête de Chant O Vent depuis huit ans.

Mme Dubé ajoute qu’il y a possibilité qu’une chorale d’enfants monte sur scène pour l’interprétation de la chanson Qui a le droit de Patrick Bruel.

Concert de Noël

Toujours dans le cadre de ce 35e anniversaire, l’ensemble dérogera de ses habitudes en présentant un concert de Noël.

«En temps normal, on n’en fait pas, sauf pour les CHSLD. Mais nous avons reçu une invitation de la Ville de Delson à l’occasion de son 100e anniversaire. Nous présenterons le spectacle 25 novembre à l’église Sainte-Thérèse-de-l’enfant-Jésus à 11h», poursuit la directrice musicale de Chant O Vent.

Au programme, chants traditionnels et populaires.

Quant à l’emplacement et l’heure du concert de mai 2019, ils restent à terminer.

Recrutement

L’ensemble Chant O Vent est à la recherche d’interprètes. Particulièrement des voix d’hommes. La connaissance musicale n’est pas requise. On demande aux participants d’avoir une bonne oreille et une voix juste. Les répétitions ont lieu les mercredis de 19h à 22h, au Complexe Roméo-V. Patenaude, dès le 5 septembre. Information et inscription: 514 927-7165. Pour de plus amples renseignements, on peut consulter la page Facebook de l’organisme.