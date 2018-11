Concert classique et comique à l’église de la Nativité

Crédit photo : Gracieuseté

L’Orchestre symphonique de Longueuil et l’humoriste et clarinettiste Christopher Hall feront équipe dans le cadre d’un concert à la fois divertissant et comique, le dimanche 25 novembre, dès 15h, à l’église de la Nativité à La Prairie.

Inspiré du thème «Tout ce que avez toujours voulu savoir sur l’orchestre sans jamais oser le demander», l’artiste taquinera les musiciens ainsi que la chef d’orchestre Véronique Lussier entre les pièces, dans le but de souligner que la musique classique peut être accessible à tous.

Le programme passera en revue les grandes époques de l’histoire de la musique, du Moyen Âge à aujourd’hui. L’orchestre revisitera notamment des œuvres de Bach, Vivaldi, Mozart, Beethoven, Chostakovitch, Stravinski, etc. La violoncelliste soliste Noémie Raymond-Friset accompagnera l’orchestre.

Le big band de la concentration musique jazz pop de l’école secondaire André-Laurendeau offrira également une courte prestation sous la direction de Benoît Rochefort.

Informations

Billets en vente par téléphone au 450 466-6661, poste 224, du lundi au vendredi, de 9h30 à 16h30, ou à la porte le jour du concert avec paiement en argent comptant seulement. Le prix des billets varie de 5 à 35$ selon l’âge. Entrée gratuite pour les 0-5 ans.