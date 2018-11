Concombres anglais liés à des cas de salmonellose : 9 précautions à prendre

Crédit photo : Santé Canada

Devant des cas rapportés de salmonellose provenant de concombres anglais longs dans l’Ouest canadien, des mesures de prévention peuvent être prises, selon ce que rapporte Santé Canada sur son site.

Les conseils suivants pour la préparation de fruits et légumes frais y compris des concombres anglais longs peuvent aider à réduire les risques de maladie, mais ils ne peuvent pas éliminer complètement le risque d’infection.

* Se laver les mains avec du savon et de l’eau tiède pendant au moins 20 secondes avant et après avoir manipulé des fruits et légumes frais.

* Couper les zones endommagées ou meurtries sur les fruits et légumes frais, car les bactéries nuisibles peuvent se développer dans ces zones. Nettoyer son couteau à l’eau chaude et au savon avant de l’utiliser de nouveau.

* Laver soigneusement les fruits et légumes frais sous l’eau fraîche, froide et courante, même si on prévoit les peler.

* Ne doit pas tremper les fruits et légumes frais dans un évier rempli d’eau. Ceux-ci peuvent être contaminés par des bactéries dans l’évier.

* Utiliser une brosse à fruits et légumes propres pour frotter les articles qui ont des surfaces fermes comme les concombres, les oranges, les melons, les pommes de terre et les carottes.

* Utiliser une planche à découper pour les fruits et légumes et une autre pour la viande, la volaille, le poisson et les fruits de mer.

* Placer les fruits et les légumes pelés ou coupés sur une assiette propre distincte ou dans un contenant pour éviter qu’ils ne soient contaminés.

* Utiliser des serviettes de papier pour essuyer les surfaces de cuisine ou changer de linge à vaisselle tous les jours pour éviter le risque de contamination croisée et la propagation de bactéries. Les éponges sont à éviter, car elles sont plus difficiles à protéger contre les bactéries.

* Désinfecter les comptoirs, les planches à découper et les ustensiles avant et après la préparation des aliments. Utiliser un désinfectant de cuisine (en suivant les indications sur le contenant) ou une solution d’eau de Javel (5 ml d’eau de Javel domestique avec 750 ml d’eau). Rincer avec de l’eau.

Hospitalisés

Selon l’avis de Santé Canada publié début novembre, des personnes ont été malades entre la mi-juin et le début d’octobre. Dix personnes ont été hospitalisées. Aucun décès n’a été signalé. Les personnes qui ont été malades sont âgées de 1 à 92 ans.

Les cas d’infections mettent en cause cinq provinces: la Colombie-Britannique, l’Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba et le Québec. La maladie signalée au Québec était liée à un voyage en Colombie-Britannique.

Selon les constatations d’enquêtes, le contact avec des concombres anglais longs serait la source probable de cette éclosion. Bon nombre des personnes qui sont tombées malades ont déclaré avoir mangé des concombres anglais longs avant leur maladie. Cependant, des renseignements supplémentaires sont nécessaires pour déterminer la source probable de l’éclosion. L’éclosion semble se poursuivre, car les maladies continuent d’être rapportées.

Cet avis de santé publique sera mis à jour régulièrement au fur et à mesure de l’évolution de l’enquête.

«N’importe qui peut être malade avec une infection à salmonellose, mais les nourrissons, les enfants, les personnes âgées et les personnes dont le système immunitaire est affaibli courent un risque plus élevé de maladie grave parce que leur système immunitaire est fragile», indique Santé Canada sur son site. (D.P.)