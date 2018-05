Concours Bravissimo : plus de 1 000 prestations musicales à La Prairie

Crédit photo : Depositphotos

La 8e édition du concours Bravissimo bat son plein aujourd’hui (le samedi 5 mai). Au total, près de 1120 prestations musicales par des participants de tous âges se succédent au Centre multifonctionnel Guy-Dupré ainsi qu’au théâtre du Vieux-La Prairie.

L’objectif premier de l’événement est de valoriser l’apprentissage et la progression des musiciens. Les participants sont jugés par des experts. Selon leur note sur 100, ils sont éligibles à une médaille de participation (73 points et moins) jusqu’à une médaille d’or avec distinction (95 et plus).

Ainsi, aucun participant ne repart les mains vides, même si des bourses et autres récompenses sont remises à ceux s’étant démarqués avec une note presque parfaite.

Trois cérémonies de médailles ont lieu au courant de la journée. La première se tient à 11h. Le maire de La Prairie, Donat Serres, et le député de La Prairie, Richard Merlini, remettront les prix. La seconde se fera à 15h15, et l’autre, à 17h30.

L’entrée est libre pour le public.

Les catégories en compétition

– Chant

– Instruments à vent

– Violon/Violoncelle

– Piano

– Guitare/composition