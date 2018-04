Un concours pour implanter de saines habitudes de vie

Crédit photo : Le Reflet - Joëlle Bergeron

Yann Joseph a mis sur pied un concours métamorphose à la Zone sportive à Delson parce qu’il était d’avis que la formule motiverait d’avantage les troupes. Or, les finalistes disent que c’est avant tout une prise de conscience qui les a poussés à s’inscrire.

Patrick Genest, qui approche la cinquantaine, affirme s’être un peu laissé aller au cours des deux dernières années. Il ne s’entraînait plus, avait pris du poids et mangeait beaucoup de malbouffe sur la route.

«J’ai un ami qui a fait trois crises de cœur back à back récemment. Il est quand même en forme et fait un travail physique. Je me suis dit que si ça pouvait lui arriver à lui, j’étais le candidat tout désigné pour en faire une moi aussi. Ça m’a incité à effectuer des changements», explique-t-il.

De son côté, David Lemelin voulait donner envie à ses quatre enfants de bouger en prêchant par l’exemple.

«Je refais aussi le Grand défi Pierre Lavoie et c’est une démarche qui demande du sérieux, alors je souhaitais être prêt», indique le conseiller municipal à Saint-Constant.

Le concours durait trois mois, soit du 15 janvier au 14 avril. Durant cette période, les six candidats inscrits ont reçu trois programmes d’entraînement, trois plans alimentaires et quatre évaluations en compagnie de Yann Joseph, kinésiologue et spécialiste en nutrition. David Lemelin, couronné gagnant par tirage au sort parmi quatre finalistes, a mérité un voyage dans le sud d’une valeur de 1000$ offert par Voyage Vasco.

«On ne visait pas nécessairement des métamorphoses extrêmes. On voulait juste aider des gens à atteindre leurs objectifs de perte de poids ou de gain de masse musculaire.» -Yann Joseph, kinésiologue à la Zone sportive

Avant-Après

Pour que les candidats aient une idée plus concrète de leurs résultats, Yann Joseph a pris des photos d’eux avant et après le concours.

«Des transformations comme ça, j’en ai fait beaucoup, mais je ne prenais pas de photos, raconte-t-il. Avec les photos, ça leur montre le chemin parcouru et les incite à garder leurs bonnes habitudes.»

Si le premier mois a été plus ardu pour MM. Genest et Lemelin, les semaines suivantes ont été beaucoup plus satisfaisantes.

«Au début du plan alimentaire, je trouvais ça dur – je pensais que je mangeais bien! –, mais on l’a ajusté progressivement et maintenant je n’y pense même plus», affirme M. Lemelin qui a perdu 15,8 lb au terme du processus.

De son côté, Patrick Genest a perdu 26,8 lb et a diminué son pourcentage de gras de 7,8%.

«Les participants étaient vraiment engagés et ç’a créé une belle ambiance dans le gym, rapporte M. Joseph. Tout le monde les encourageait et ils voient les bienfaits que ç’a donnés. Je ne pense pas qu’ils vont revenir en arrière.»

Résultats des finalistes

1- Patrick Genest a perdu 26,8 lb. Il a perdu 29,3 lb de masse grasse et a ajouté 2,5 lb de masse maigre, pour une diminution de son pourcentage de gras de 7,8%.

2-David Lemelin a perdu 15,8 lb. Il a perdu 20,8 lb de masse grasse et a ajouté 5 lb de masse maigre, pour une diminution de 9,3 % de gras.

3- Stéphane Viens a perdu 13,6 lb. Il a perdu 12,9 lb de gras et 0,7 lb de masse maigre, pour une diminution de son pourcentage de gras de 4,7%. Il faut mentionner qu’il avait le plus bas pourcentage de gras de tous les participants et finalistes avant d’amorcer le concours.

4- Jean-François Bourbeau a perdu 10,1 lb. Il a perdu 28,1 lb de gras et a augmenté sa masse maigre de 18 lb, ce qui donne une diminution de son pourcentage de gras de 11,3 %.