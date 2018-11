Conférence: Arlette Cousture discutera de son dernier roman

Crédit photo : Gracieuseté

L’auteure Arlette Cousture discutera de son dernier roman, En plein choeur, dans le cadre d’une conférence intitulé Une histoire du XXe siècle, le 25 novembre de 10h à 13h30.

Célèbre par avoir écrit notamment Les filles de Caleb et Ces enfants d’ailleurs, Arlette Cousture a publié de nombreux ouvrages à succès et remporté plusieurs prix et distinctions, dont l’Ordre du Canada en 1998, l’Ordre de la Pléiade en 2004 et l’Ordre national du Québec en 2012.

«Des personnages colorés viennent parler à Dieu. Chacun apporte son lot de douleur, de colère ou d’espoir, à la recherche d’une réponse, d’un peu de courage ou simplement de la paix de l’âme», décrit-elle à propos de En plein choeur. Des exemplaires seront disponibles.

Le dîner-conférence, organisé par le Groupe Amis de Fatima, se tiendra au restaurant Casa grecque (8145, boul. Taschereau, à Brossard). Le coût est de 32$ par personne.

Réservation: Céline Vaillancourt : Cell. 514 554-4824 amisdefatima@gmail.com

(Source : Groupe Amis de Fatima)