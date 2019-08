Confirmé : il n’y aura pas de Toyota Supra à boîte manuelle

Article par Germain Goyer

Pour 2020, Toyota ramène la Supra à son catalogue. De nombreux puristes décrient toutefois la stratégie d’offrir uniquement une transmission automatique à huit rapports.

À cet effet, certaines rumeurs laissaient croire la venue possible d’une boîte manuelle éventuellement. Or, dans une entrevue accordée à Autoblog, Tesuya Tada, l’ingénieur en chef derrière la conception de la Supra, a été on ne peut plus clair. « Il n’y aura pas de boîte manuelle. » Il en a rajouté en affirmant que « les consommateurs désirant une boîte manuelle devraient se tourner vers la Toyota 86 ».

Au cours de cette même entrevue, M. Tada a laissé sous-entendre que des versions plus performantes de la Supra devraient voir le jour au cours des prochaines années.

Cet ingénieur en chef en a aussi profité pour glisser quelques mots au sujet des ouï-dires concernant une version cabriolet de la Supra. Il est peu probable qu’une telle voiture soit commercialisée histoire de ne pas cannibaliser les ventes de la BMW Z4 avec laquelle elle a été conjointement développée. « La relation entre la Supra et la Z4 s’apparente à celle des Porsche Cayman et Boxster », a-t-il dit.

Rappelons que la Supra de cinquième génération est animée par un moteur turbocompressé à six cylindres en ligne de 3,0 L. Le tout développe une puissance de 335 chevaux ainsi qu’un couple de 365 livres-pied. Il ne lui fait que 4,1 secondes pour être catapultée de 0 à 96 km/h.