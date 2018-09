Confirmé : la Mercedes-AMG A 35 sera commercialisée au Canada!

Article par William Clavey

La semaine dernière, on vous avait parlé d’une potentielle déclinaison AMG de la prochaine Mercedes-Benz Classe A. On vous présentait une sous-compacte ultra puissante, une véritable « hot hatch » comme on les aime, peinte en jaune « flash ». Hélas, Mercedes-Benz nous disait qu’elle ne serait réservée que pour le marché européen.

Eh bien non. Selon notre journaliste Sylvain Raymond, qui assiste actuellement au lancement médiatique de la Mercedes-Benz Classe A, l’AMG A 35 sera bien et bien commercialisée sur notre marché!

Extrêmement éclatante

Dans Le Guide de l’auto 2019, nous avons comparé l’AMG CLA 45 à la Kia Stinger GT, la Genesis G70 et l’Audi S5 Sportback. C’est une petite sportive qui a séduit une grande partie de notre équipe de journalistes par son caractère rebelle, sa dynamique de conduite digne de mention et ses temps d’accélération époustouflants. Cependant, nous reprochions tous à la CLA 45 de manquer de finesse et de maturité, incorporant des matériaux d’habitacle bon marché et une banquette arrière un peu trop serrée considérant son prix de vente élevé.

Avec l’A 35, on s’attend à une nette amélioration de ce côté-là. La Classe A 2019 arbore une toute nouvelle architecture, chose qui permettra à la déclinaison AMG d’être plus rigide et plus sophistiquée sur tous les points. Côté moteur, on aura toujours affaire à un quatre cylindres de 2,0 litres turbo d’une puissance de 306 chevaux et un couple de 295 lb-pi. Mercedes-Benz promet un 0-100 km/h sous la barre des cinq secondes. Une déclinaison A 45 encore plus véloce serait aussi prévue en cours de route avec 400 chevaux au menu!

À l’instar de la CLA 45, l’A 35 sera munie d’une transmission intégrale 4MATIC, mais incorporera une nouvelle boîte automatique à sept rapports avec double embrayage, ainsi qu’une suspension et un système d’échappement ajustables. La toute dernière sportive d’AMG viendrait aussi avec un tout nouveau système de modes de conduite que le constructeur nomme AMG DYNAMICS, permettant d’altérer le comportement du bolide selon les préférences du conducteur, un élément devenu presque essentiel chez les voitures de très haute performance de nos jours.

Toujours prévue pour le Salon de Paris 2018, nous ignorons si l’AMG A 35/45 sera commercialisée comme modèle 2019 ou 2020, et aucun prix de vente n’a encore été révélé. Cependant, le fait qu’elle sera vendue ici est une belle nouvelle, car elle permettra de bonifier un segment de sportives compactes déjà très coloré avec des bolides comme la Honda Civic Type R, la Hyundai Veloster N, la Volkswagen Golf R, la Subaru WRX STI, la BMW M240i et l’Audi RS 3.