Congés du vendredi saint et du lundi de Pâques: Modifications des horaires des services de santé

Crédit photo : Le Reflet - Archives

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest souhaite informer la population des modifications apportées à l’horaire des différents services à l’occasion des congés du vendredi saint et du lundi de Pâques, les 30 mars et 2 avril.

Tous les services externes de l’hôpital Anna-Laberge, incluant le centre de prélèvements (prise de sang) et la radiologie, seront fermés. L’urgence demeurera cependant ouverte.

Pour ce qui est du CLSC Kateri, la clinique de soins infirmiers ambulatoires sera ouverte de 8h à 16h, fermée entre 12h et 13h30. L’horaire sera le même pour les services psychosociaux, tandis que le centre de prélèvements sera fermé.

Le CISSS de la Montérégie-Ouest rappelle à la population que toutes les personnes aux prises avec un problème de santé ou une situation difficile peuvent en tout temps joindre le service Info-Santé en composant le 8-1-1.

Le Tournant offre un service d’intervention de crise et de prévention du suicide, 24 heures par jour et 7 jours par semaine. Composez le 1 866 277-3553.