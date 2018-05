Des conseillers municipaux branchés

Crédit photo : Gracieuseté - Ville de Saint-Constant

Les conseillers municipaux de Saint-Constant ont maintenant à leur disposition une tablette avec crayon «intelligent».

Ce nouvel outil technologique leur permet d’annoter et de modifier les documents de la séance du conseil en temps réel. Les élus auront de plus un accès direct, avec l’utilisation d’une application, aux requêtes effectuées dans leur district. Ils seront ainsi avisés des problématiques signalées par les citoyens dans leur quartier et pourront mieux les représenter, a fait savoir la Ville.

«Recourir à ces outils permet non seulement une économie d’argent et de papier, mais contribue aussi à améliorer notre performance dans le traitement des nombreux dossiers soumis aux membres du conseil municipal», a expliqué le maire de Saint-Constant, Jean-Claude Boyer.