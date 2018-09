Je constate le manque de ressources pour les résidents de CHSLD

Crédit photo : Depositphotos

Audrey Gélinas

Technicienne en loisirs au CHSLD La Prairie

Monsieur/Madame, futur(e) Premier(e) Ministre,

Je suis technicienne en loisirs en CHSLD depuis plus de 6 ans et je me compte chanceuse de faire le métier que je fais, car mon travail est de rendre les gens heureux au quotidien. Je constate depuis la fusion des CISSS, la détérioration de notre système de santé et surtout, le manque de ressources pour s’occuper de nos résidents.

Je ne change pas de couches, je ne fais aucun bain, je ne cours pas d’une chambre à l’autre pour répondre aux milles et uns besoins des résidents… moi je joue à des jeux, je les fais rire et je fais en sorte qu’ils oublient les conditions terribles dans lesquelles ils vivent.

Je fais appel à vous pour prendre conscience de la réalité des CHSLD publics en vous invitant à venir passer une journée avec moi dès le début de votre mandat de Premier(e) Ministre. Il est facile de se faire dire ou d’entendre parler des conditions en CHSLD et de vouloir changer les choses, mais si vous souhaitez réellement comprendre ce que vivent nos préposé(e)s aux bénéficiaires, nos infirmier(e)s et nos résidents, déplacez-vous, venez à notre rencontre et venez constater les faits.

Voici les problématiques que je constate :

Il y a eu énormément de coupures au niveau du personnel de soins, plus particulièrement les préposé(e)s aux bénéficiaires. Ils se retrouvent souvent à 2 PAB pour 30 résidents, ce qui veut dire que lorsqu’un résident a besoin d’être lavé/changé/mobilisé à 2 PAB, les 29 autres doivent attendre patiemment…

Les conditions de travail sont tellement inhumaines et innaceptables, que le personnel tombe en dépression et part en maladie, ce qui cause une pénurie de personnel majeure. Les travailleurs du domaine de la santé ont choisi ce métier pour aider les gens, car ils aiment le contact humain et se retrouvent malheureusement à devoir les traiter comme des objets, de manière machinale comme s’ils étaient dans une usine à souliers.

Nous avons moins de personnel, ce qui veut dire que l’on peut donner moins de temps aux résidents et que l’on palie avec de la médication lorsqu’ils sont agités et anxieux, au lieu de tout simplement prendre le temps de les rassurer ou de les occuper avec des activités. De plus, cela créé de la frustration chez les membres de familles des résidents, car ils constatent que leurs proches n’ont pas les soins espérés et nous devons donc passer du temps (que l’on a pas) à gérer les familles et à éviter les crises.

Les personnes âgées arrivent en CHSLD de plus en plus malades, lourds comme on dit chez nous. Ils sont souvent très confus, agités et plusieurs sont des cas de maladie mentale ce qui créé d’énormes conflits et tensions avec les autres résidents des étages.

Des problématiques comme ça, Ahhhhh… il me faudrait des heures pour toutes vous les énumérer.

Bref, je fais appel à vous, Monsieur/Madame, futur(e) Premier(e) Ministre, pour entendre notre appel à l’aide et y répondre. Parlez aux gens qui sont auprès du résident et non à ceux qui sont dans leur bureau à longueur de journée à pousser leur crayon.

Il est temps de prendre les choses en main et d’agir! C’est urgent! Réveillez-vous avant qu’il ne soit trop tard!

J’attends votre retour impatiemment.