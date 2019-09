Construction d’une nouvelle structure du pont Mercier: le projet avance malgré des craintes à Kahnawake

À peine commencé, le projet de construction d’une nouvelle section du pont Honoré-Mercier par le gouvernement provincial soulève des préoccupations au sein de la communauté mohawk de Kahnawake.

Le ministère des Transports «est encore à l’étape de la planification du projet, et a amorcé des études préparatoires nécessaires à la conception et à l’élaboration du dossier d’affaires», fait savoir Gilles Payer, porte-parole auprès des médias pour le ministère des Transports du Québec (MTQ). Des études géotechniques ont déjà eu cours pour analyser la capacité portante de sol du côté de Kahnawake (sur l’île Maline, communément appelée «North Wall») et du côté de LaSalle. Et d’autres restent encore à faire.

Opposition

Ces travaux géotechniques ont soulevé l’inquiétude de membres traditionalistes de Kahnawake, reliés à la maison longue (207 Longhouse). Ceux-ci ont publié un communiqué dans lequel ils disent s’opposer au nouveau pont. Leurs principaux arguments, tels que rapportés par le journal Eastern Door, reposent sur des enjeux environnementaux et territoriaux.

Mais selon le porte-parole du MTQ, le travail amorcé dans ce projet se fait en collaboration avec le conseil de bande de Kahnawake. «Cette situation résulte d’une mécompréhension de la part de certains membres de la communauté. Il s’agit de fausses idées par rapport au projet. On s’applique à rétablir les faits», soutient M. Payer.

Réaction du conseil de bande

Le conseil mohawk de Kahnawake a publié, le 1er août, un communiqué en réponse aux préoccupations évoquées par les membres de la maison longue. Il indique qu’il ne concédera aucune parcelle de terre supplémentaire pour la reconstruction du pont et que l’environnement sera protégé. Il ajoute par ailleurs s’être entendu avec le MTQ pour qu’il y ait une meilleure communication concernant les différents aspects du projet.

«Le Ministère et le CMK sont en relation constante et les relations sont bonnes et le travail est fait en collaboration» -Gilles Payer, porte-parole du MTQ

Un document sous forme de questions/réponses a été publié le 21 août sur le site du conseil de bande. Document dans lequel le MTQ, à la demande de Kahnawake, répond en détail à plusieurs questions concernant le projet majeur.

«Dans les règles de l’art»

M. Payer rappelle que le gouvernement provincial multiplie les efforts pour collaborer avec Kahnawake dans toutes les étapes. Un protocole d’entente a d’abord été établi en octobre 2018 avec le conseil de bande pour définir le mandat d’un comité spécial. Comité dans lequel siègent des représentants du Québec et de Kahnawake. «À toutes les étapes du projet, les membres du comité sont informés. Tout se fait dans les règles de l’art, répète M. Payer. Le Ministère et le CMK sont en relation constante, les relations sont bonnes et le travail est fait en collaboration», ajoute-t-il.

Dans la même visée, le gouvernement du Québec a confirmé le 1er août qu’il reconnaissait la compétence de Kahnawake, exercée par le Kahnawake Labor Office, pour qualifier les travailleurs et les entreprises pour les travaux d’entretien du pont Mercier ainsi que la construction de la nouvelle section provinciale.

TOUJOURS PAS D’ÉCHÉANCIER

Le projet de reconstruction de la plus vieille structure de juridiction provinciale (1934) fait toujours partie de la liste des chantiers majeurs du gouvernement du Québec.

L’allure de la nouvelle partie du pont, son mode de construction, le coût du chantier et l’échéancier ne sont toutefois pas encore fixés, le projet étant encore à l’étape de la planification.

Le gouvernement prévoit toutefois construire la nouvelle structure amont (direction Rive-Sud) en parallèle de l’ancienne, ce qui permettra de maintenir la circulation pendant la majeure partie des travaux. La nouvelle structure comptera deux voies de circulation, de même qu’une piste polyvalente (piétons et cyclistes) qui sera raccordée à celle déjà existante sur la portion fédérale. «Ça va se faire (le pont), mais on n’a pas d’objectif de rendement», conclut Gilles Payer, porte-parole du MTQ.