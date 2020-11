Construisez votre propre patinoire extérieure grâce aux conseils de ce groupe

Le hockey et le patinage extérieur, ce sont des sports d’hiver sacrés pour bien des Québécois. Si vous faites partie des chanceux qui ont une cour assez grande pour y fabriquer, sachez qu’il existe une communauté de passionnés qui partagent tous leurs meilleurs trucs, gratuitement!

Leur page Facebook et leur site web portent le même nom : Construire une patinoire extérieure, c’est facile.

Stéphane Kirouac, le créateur derrière ces plateformes, a lancé son site en 2002 après s’être rendu compte qu’il y avait peu de contenu en français à ce sujet. Près de 20 ans plus tard, il est toujours de plus en plus populaire.

4 grandes étapes et beaucoup de documentation

Au tout début de l’aventure, l’ensemble du site comportait environ 20 pages. Aujourd’hui, il est divisé en quatre grandes sections, et chacune d’entre elles est très détaillée :

Le préambule, où on fait sa planification, son échéancier, et où on apprend plein d’informations utiles avant de se lancer.

Les bandes, où on apprend tout sur leur construction, les matériaux, l’installation, etc.

La glace, et tous les secrets pour qu’elle soit belle et bien remplie.

La maintenance, où on trouve des trucs pour l’entretien quotidien et le resurfaçage.

Depuis 2014, une page Facebook et un groupe de discussion privé sont maintenant disponibles. C’est en quelques sortes le prolongement du site web, on y trouve des ajouts ainsi que des mises à jour concernant la construction de patinoire extérieure.

Le groupe de communication, quant à lui, permet de poser des questions à la grande communauté, ou encore partager votre expérience et vos trucs.

D’ailleurs, si jamais vous réalisez la construction d’une patinoire dans votre cour, vous pouvez l’inscrire sur le site web de Stéphane Kirouac.

On s’impressionne de voir qu’à l’hiver 2015-16, seules 26 patinoires avaient été enregistrées, alors que maintenant, on en trouve 167, soit plus de huit fois plus!

Visitez le site web Construire une patinoire extérieure, c’est facile

Consultez aussi leur page Facebook juste ici!