Contrebande de tabac : deux individus arrêtés

Crédit photo : Le Reflet - Erick Rivest

La Sûreté du Québec, en collaboration avec la GRC du secteur de Valleyfield, a procédé à l’arrestation de deux hommes dans la soirée du 11 septembre vers 22h à Saint-Constant.

«Deux véhicules ont été interceptés et perquisitionnés à l’intersection de la montée Saint-Régis et la rue de Ronsard. Une personne d’âge mineur et un adulte dans la vingtaine ont été interpellés concernant la contrebande de tabac», a déclaré Ingrid Asselin, porte-parole à la SQ.

Des accusations de possession de tabac de contrebande seront déposées. Lors de la perquisition, plus de 1050 kg de tabac en vrac ont été saisis.

Cette arrestation découle de la Division des enquêtes sur la contrebande de la SQ.