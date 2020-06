Corneille en formule ciné-parc pour la Fête nationale à Saint-Constant

La Ville de Saint-Constant dévoile sa programmation de la Fête nationale, le 24 juin. Plusieurs activités sont prévues, dont un spectacle du chanteur Corneille en formule ciné-parc à la Base de plein air.

Il offrira une performance de 90 minutes, de 21h à 22h30. Entre 150 et 200 voitures pourront accéder au site, afin d’assister à sa prestation. Puisque le nombre de voitures permises est limité, les citoyens doivent réserver un laissez-passer gratuit sur le site lepointdevente.com, à compter du jeudi 18 juin, à 9h. La carte citoyenne de la Ville de Saint-Constant est obligatoire. Un seul billet est nécessaire par voiture. Les billets réservés ne pourront pas être transférés, précise la Municipalité. Le spectacle sera également diffusé en direct sur la page Facebook de la Ville de Saint-Constant.

Les rassemblements à la Base de plein air seront interdits pour ceux qui n’auront pas de billets, prévient-elle. Des toilettes et lavabos seront mis à la disposition des spectateurs. De plus, l’alcool ne sera pas permis sur le site et aucune vente de breuvage et de nourriture ne sera faite. Les citoyens pourront apporter leurs breuvages non alcoolisés et leurs collations. De la surveillance policière sera effectuée pour faire respecter les règlements en place.

«Avec la crise entourant la COVID-19, nos plans ont dû changer rapidement, indique le maire, Jean-Claude Boyer. La Fête nationale en formule régulière a été annulée à la suite des annonces du gouvernement. La présence de l’artiste qui avait été choisi par notre équipe il y a plusieurs mois déjà a donc dû être reportée. Nous avons donc adapté la formule à la situation actuelle et trouvé un nouvel artiste.»

La soirée se conclura par des feux d’artifice à 22h30. Ceux-ci seront adaptés à la hauteur du sol pour permettre à tous les citoyens de les observer de leur maison.

Parade et feux d’artifice

Plus tôt dans la journée, dès 11h, des chars allégoriques défileront dans les rues principales de Saint-Constant. Tous les districts seront visités et aucune rue ne sera bloquée, indique la Ville. Échassiers, mascottes, danseurs, chansonnier et animateur seront aussi au rendez-vous. Le trajet sera annoncé prochainement. Les citoyens qui souhaitent y assister devront respecter une distance physique de 2 m avec les gens autour. Ceux qui le peuvent sont invités à s’installer dans leur entrée de résidence. La parade se terminera à 16h.