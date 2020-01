Coronavirus: le risque est faible pour toute la population québécoise

À lire aussi Un colis venu de Chine peut-il porter le coronavirus ?

Alors que le risque d’importation du coronavirus au Canada est jugé faible par les autorités, la peur semble tout de même gagner la population, notamment à Brossard, où la communauté asiatique est importante.

Devant l’inquiétude de la population du territoire, la Direction de la santé publique de la Montérégie a diffusé une lettre aux responsables des établissements scolaires et de la petite enfance pour leur rappeler qu’il est «fortement déconseillé d’exclure une personne qui n’est pas malade en raison d’un voyage en Chine ou d’un autre pays touché».

«Les personnes qui reviennent de Wuhan en Chine ou d’une autre région touchée et qui n’ont pas de symptômes n’ont aucune restriction sur la fréquentation d’un service de garde ou d’un établissement d’enseignement», peut-on lire dans la lettre.

Une seconde lettre destinée aux parents dont les enfants fréquentent un établissement d’enseignement primaire, secondaire et collégial ou un centre de la petite enfance a également été diffusée pour rappeler les recommandations concernant les personnes qui reviennent d’un voyage en Chine.

Aucun cas confirmé au Québec

À ce jour, aucun cas probable ou confirmé du coronavirus n’a été rapporté au Québec et il n’y aucune personne sous investigation. Seuls trois cas ont été confirmés à travers le pays.

Sur son site Web, le ministère de la Santé et des Services sociaux précise qu’«advenant la confirmation d’un cas au Québec, le risque de transmission de la maladie dans la communauté demeure faible».

L’Agence de la santé publique du Canada travaille de pair avec les provinces et l’Organisation mondiale de la santé pour surveiller de près la situation. Une évaluation du risque sera effectuée au fur et à mesure que de nouveaux renseignements seront disponibles.

Les professionnels de la santé du Québec ont également accès à des outils pour identifier rapidement un cas suspect et pour s’assurer de sa prise en charge adéquate et de l’application rapide des mesures de prévention et de contrôle nécessaires.

Le masque inutile?

La Direction de la santé publique de la Montérégie a également mentionné dans les lettres diffusées aux établissements et aux parents les moyens pour prévenir les infections, dont le lavage des mains et les règles d’hygiène à respecter lorsqu’une personne tousse ou éternue.

«Les mesures d’hygiène de base et l’étiquette respiratoire sont recommandées pour tous», précise le ministère de la Santé.

La Direction nationale de la santé publique du Québec affirme également que les masques ne constituent pas un outil de protection utile pour la population, même dans le contexte de l’épidémie de coronavirus.

«Leur utilisation est plus indiquée pour les patients chez qui une infection est suspectée, ainsi qu’aux professionnels de la santé qui les soignent», ajoute le ministère.

Les résidents du Québec qui développent des symptômes de fièvre, de la toux ou des difficultés respiratoires dans les 14 jours suivants un voyage sont invités à communiquer avec la ligne Info-Santé 811. Si une consultation est requise, il est important d’informer le milieu de soins de son historique de voyage avant de se présenter ou dès son arrivée, afin que les mesures de prévention requises soient appliquées.