Coronavirus : Saint-Constant se dote d’un plan d’intervention

La Ville de Saint-Constant s’est dotée d’un Plan particulier d’intervention en cas de pandémie afin d’être préparée à toute éventualité si la situation entourant le COVID-19 devait se détériorer dans la région, informe-t-elle.

La Municipalité affirme suivre de près l’évolution de la situation et réitère qu’il est primordial de prendre toutes les mesures utiles et nécessaires pour que les Constantins se sentent en sécurité chez eux. «La Ville est mobilisée et prête à faire face à toute possibilité», indique-t-elle dans un communiqué de presse diffusé à ce sujet.

Saint-Constant informe que «des mesures de prévention ont été mises en place au sein des édifices municipaux afin de prévenir la propagation du virus et protéger l’ensemble des citoyens et les employés qui seront en contact direct avec la population pour continuer à livrer les services durant cette période préoccupante».

Ainsi, les cours offerts par le Service des loisirs en petits groupes de moins de 25 personnes sont maintenus, mais le lavage fréquent des mains est encouragé. Les réunions des comités consultatifs, les Rendez-vous citoyens et les événements susceptibles de générer des rassemblements sont toutefois suspendus jusqu’à nouvel ordre.

«L’organisation municipale est par ailleurs beaucoup plus alerte face aux symptômes grippaux et toute une série de mesures a été mise en place auprès des employés, indique le communiqué. La Ville pourrait aussi décider de resserrer ces mesures dans les prochains jours en fonction des orientations données par le gouvernement du Québec.»