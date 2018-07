Le corps d’un homme toujours pas identifié après deux ans

Crédit photo : SPVM

La police demande l’aide du public pour identifier le corps d’un homme décédé il y a deux ans.

L’individu a été trouvé sans vie dans un parc de l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve le 14 juin 2016, indique le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) dans un communiqué diffusé le 5 juillet.

«À son décès, l’homme semblait être âgé de 50 ans, avait les cheveux gris, pesait 62 kg (140 lb) et mesurait 1,82 m (6 pi), détaille la police. Il avait un tatouage sur l’épaule droite. Il portait une casquette noire avec le logo des Blues de Saint-Louis, une chemise en velour côtelé brune, un pantalon noir et des souliers de course noirs de marque Reebok sans chaussette. Les enquêteurs ont également trouvé un briquet dans la chaussure droite du côté intérieur de la cheville de l’homme. Il avait aussi un trousseau de clés sur lui.»

Pour plus de détails, consulter la section Corps non identifiés.

Quiconque possédant de l’information peut communiquer avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou en ligne. L’information sera traitée de façon anonyme et confidentielle. (M.T.)

Source : SPVM