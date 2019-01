Corvette: GM vient d’enregistrer le nom «Zora»

Article par William Clavey

Juste avant les Fêtes, on vous avait montré des images d’un prototype mystère qui circulait les rues du Michigan, un bolide qui ressemblait étrangement à une potentielle Chevrolet Corvette à moteur central.

Et bien il se trouve que le projet semble se concrétiser, car General Motors viendrait de déposer le nom «Zora» à l’USPTO, un nom qui fait référence à Zora Arkus-Duntov, l’ingénieur belge qui a aidé a faire de la Corvette la voiture sport iconique qu’elle est aujourd’hui.

Mais pour quand?

On ignore toujours quand Chevrolet prévoit commercialiser son nouveau bolide, et on s’interroge si elle remplacera la Corvette actuelle ou si elle se vendra comme modèle séparé. Mais avec un nom aussi unique, il se pourrait fort bien que la Corvette comme on la connait – avec son moteur V8 à l’avant et son rouage à propulsion – demeure intacte et que la Zora soit vendue à ses côtés.

Tout demeure encore au stade des rumeurs, car GM n’a rien dévoilé d’officiel au sujet d’une autre voiture sport au sein de sa gamme.