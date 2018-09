Les couleurs de l’automne de nouveau en vedette

Crédit photo : Journal Saint-François - Gracieuseté

La saison automnale connaît son apogée à chaque année dans le Suroît lors du week-end de l’Action de Grâces, à l’occasion du Festival des couleurs de Rigaud.

Pour sa 21e présentation sous le thème «Tire-toi une bûche», le Festival propose une fois de plus ses trois sites d’activités, que sont le parc Chartier-De Lotbinière, le centre de ski Mont-Rigaud et le site Arbraska Rigaud.

Notons qu’une contribution de 2 $ sera exigée aux entrées du site du Parc Chartier-de Lotbinière, qui donnera accès à toutes les activités sur le site. Parmi celles-ci, notons le Marché des saveurs, l’Espace artisans et les Go-karts à pédales. L’Octoberfest des couleurs permettra aussi de découvrir les bières et vins, en plus de déguster choucroute et pretzels dans une ambiance musicale typique.

Côté spectacles, les festivaliers pourront voir Anne-Lune (11 h 30) et les Frères Lemay (14 h) le samedi 6 octobre. Le dimanche 7 octobre, place au Yves Lambert Trio à 15 h et le lundi 8 octobre à 13 h au groupe Lendemain de Veille.

Les membres de l’équipe des Sentiers de L’escapade de la Ville de Rigaud seront aussi présents aux trois sites du festival afin de promouvoir les magnifiques sentiers du mont Rigaud et animer des activités en lien avec la nature.

Rappelons qu’un service gratuit de navettes sera à la disposition des festivaliers. Trois autobus feront le transport des festivaliers entre les trois sites du festival. Le quatrième sera actif, selon un horaire fixe, entre la gare de Vaudreuil-Dorion et le site du parc Chartier-De Lotbinière.