Un couple d’artistes crée pour le groupe international Megadeth

Mélanie Bergeron et Jonathan Chapdelaine n’avaient jamais imaginé que les costumes qu’ils confectionnaient pour le plaisir pourraient les amener à travailler avec Megadeth. Leurs créations sont maintenant des emblèmes du groupe de musique international qu’ils adorent.

L’aventure du couple de Delson a commencé en 2016. Avec leur entreprise Utopique créations, ils créaient déjà des costumes de toutes sortes par passion commune. À la sortie de l’album Dystopia de Megadeth, M. Chapdelaine a eu envie de créer un costume de Vic Rattlehead, le personnage qui apparaît sur la pochette.

Deux mois plus tard, il a su que Dave Mustaine, chanteur de Megadeth, serait de passage à Québec, au lancement d’une bière créée pour son groupe.

«Le personnage qui a inspiré l’œuvre se retrouve sur la bouteille. C’était vraiment de circonstance», se souvient Mme Bergeron.

Le couple a réussi à obtenir une invitation exclusive quelques jours avant l’événement et M. Chapdelaine a décidé de porter la création pour la présenter.

«Nous avons terminé le costume en trois jours et trois nuits. La peinture était encore fraîche quand on a quitté la maison», raconte-t-il.

Le chanteur a remarqué le personnage lors de l’événement et a passé une commande pour deux reproductions du costume.

«Nous étions au bon endroit, au bon moment. Ça a déboulé à partir de là», explique Mme Bergeron.

Par ailleurs, c’était un rêve pour Dave Mustaine d’avoir une sculpture inspirée du dessin original de Vic Rattlehead sur la pochette de son nouvel album, une réédition célébrant les 35 ans de Megadeth. Son équipe en a fait part aux artistes, qui ont accepté le projet. Ils ont passé deux mois à concevoir la sculpture en argile, en collaborant directement avec M. Mustaine.

«On comprend l’essence du groupe et du personnage. Travailler avec ses mains et sa tête, ça donne un certain produit. En travaillant avec cœur et passion, ça va plus loin», ajoute M. Chapdelaine.

«C’est un rêve d’adolescent de créer pour mon idole de jeunesse. Je ne le réalise pas encore.» – Jonathan Chapdelaine

Le résultat final sur la pochette de l’album, photographié par Josée Houle, a nécessité très peu de modifications. Même les lettres du logo de Megadeth ont été sculptées.

«On ne voulait pas gâcher 500 heures de travail avec du Photoshop. Pour nous, c’est tricher», dit Mme Bergeron.

Le couple est ému de voir ses œuvres sur la pochette de l’album, sur scène et dans un vidéoclip avec Megadeth.

«Quand j’ai vu le vidéoclip, j’ai pleuré. De voir les gros plans, le costume en mouvement et tous les détails sur lesquels on a travaillé tellement fort, c’est surréel», exprime Mme Bergeron.

Il est fort probable qu’Utopique créations collabore à nouveau avec Megadeth, au grand bonheur du duo. Mais, Ce n’est pas nécessairement dans leurs objectifs de créer à des fins commerciales. Les artistes souhaitent continuer à occuper leur emploi à temps plein, en raison de la stabilité que cela leur procure. De plus, ils ont comme principe de choisir leurs contrats par passion et non par obligation.

Les œuvres d’Utopique créations à travers le monde

Un de leurs costumes se retrouve fréquemment sur scène avec Megadeth en concert.

Le premier costume créé par Jonathan Chapdelaine est la vedette du vidéoclip de la chanson Lying In State, paru en janvier.

Leur sculpture est sur la pochette de l’album Killing is my business…and business is good: the final kill de Megadeth, lancé le 8 juin.