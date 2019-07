Coupure de l’eau dans un secteur en chantier à Sainte-Catherine le 10 juillet

Les commerçants et résidents dans le secteur du 5320 au 5499, boulevard Saint-Laurent à Sainte-Catherine seront privés d’eau, le mercredi 10 juillet entre 7h et 16h.

Des travaux de réparation d’une vanne d’aqueduc nécessite cette interruption. Le centre municipal Aimé-Guérin ne sera pas affecté par la coupure d’eau, a indiqué la Ville de Sainte-Catherine. On demande aux gens concernés de faire des réserves d’eau, si nécessaire, pour couvrir les besoins de la période indiquée.

La Ville mentionne qu’elle ne peut prévoir avec exactitude la durée de la fermeture d’eau, la plage horaire indiquée constitue une estimation et selon l’évolution des travaux, le rétablissement du service d’aqueduc pourrait se faire avant ou après les heures indiquées.

Dès le rétablissement, les résidents du secteur affecté devront à titre préventif faire bouillir l’eau à gros bouillons pendant au moins une minute avant toute consommation, et ce, jusqu’à nouvel ordre. Les résidents affectés seront informés de la levée de l’avis préventif d’ébullition de l’eau par accroche-portes et sur le site Internet de la Ville.

Fermeture de rue et accès aux commerces

Le boulevard Saint-Laurent, entre les rues Union et Bédard, sera fermé durant ces travaux. Toutefois, la circulation locale sera permise et l’accès aux commerces, notamment à l’épicerie Métro Plus Cardinal, sera maintenu. La circulation sera déviée par les rues avoisinantes et une signalisation temporaire sera installée pour faciliter les déplacements.

La Municipalité rappelle que pour toute situation qui demande une assistance particulière, on peut communiquer avec le Service à la clientèle au 450 632-0590, poste 5152. En cas d’urgence en dehors des heures d’ouverture, composez le 911 pour joindre le personnel de garde.