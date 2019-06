À lire aussi La Course des 7 s’associe à Leucan Montérégie

Pour la première fois depuis leur création, les événements Courir pour Leucan et la Course des 7 se sont réunis pour former une activité-bénéfice majeure à Sainte-Catherine. Plus de 1000 coureurs étaient attendus pour l’occasion.

Le photographe du Reflet Denis Germain était présent pour capter quelques moments de la course, présentée le samedi 8 juin au parc Fleur-de-Lys.