Cours Toutoune ou quand une humoriste donne envie de bouger

Crédit photo : Le Reflet - Denis Germain

Geneviève Gagnon a tenté en vain de percer le milieu de l’humour pendant plusieurs années en se produisant aux quatre coins de la province. C’est finalement une vidéo d’elle en train de courir qui a véritablement lancé sa carrière en juillet 2015. Comme quoi la course mène à tout!

«En une minute et demie, ma vie a changé, a-t-elle admis. Moi j’ai filmé ça et mis ça sur Facebook pour faire rire mes amis.»

Jamais elle ne se serait attendue à ce que les gens partagent ses vidéos de Cours Toutoune, un pendant comique de l’émission de télé Cours toujours autrefois animée par Dominic Arpin.

Mme Gagnon se filme en courant et utilise l’humour ainsi que la dérision pour inviter les gens à faire fi du jugement des autres. Ce qui compte pour elle, c’est de s’accepter et d’être bien dans sa peau.

«De toute façon, toi aussi tu juges le monsieur qui arrose son asphalte avec son arrosoir!» a-t-elle lancé lors de son passage au Centre Aimé-Guérin à Sainte-Catherine, le 26 avril.

Conférencière-humoriste invitée dans le cadre de la Semaine de la littérature, elle a livré un message de motivation et d’acceptation qui a beaucoup plu au public présent. Ils ont ri et l’ont applaudie chaudement à quelques reprises, lui réservant une ovation spontanée à la fin.

«Ce qui m’a sauvé, c’est de marcher. Ce qui m’a sauvé après, c’est de bouger.»

-Geneviève Gagnon

À ceux qui cherchent la recette miracle pour perdre du poids, Mme Gagnon se fait tranchante: «Mon programme est simple: bouge pendant 30 minutes par jour, bois de l’eau et mange moins!»

Aux autres qui se plaignent de manquer de temps pour bouger, elle demande: «Diriges-tu un pays où quoi?»

Son personnage ratisse large

À sa grande surprise, le public s’est rapidement entiché de son personnage de Cours Toutoune: une femme ordinaire aux courbes imparfaites. En même temps, les gens ont envie de s’identifier à des gens qui leur ressemblent, a-t-elle réalisé.

Celle qui s’est mise à la pratique de la course à pied sur le tard compte désormais plus de 71 000 amis Facebook. Les municipalités l’invitent pour qu’elle vienne courir avec leurs citoyens. Elle a aussi écrit deux livres et compte plusieurs produits dérivés, un site Web et une application pour courir.

Cet été, Mme Gagnon remontera sur les planches du Festival Juste pour rire, 12 ans après s’y être produite la première fois.