La Course Éclipse revient à Saint-Constant

Crédit photo : Le Reflet - Archives

La Ville de Saint-Constant annonce que la 3e édition de la Course Éclipse se tiendra le 7 septembre, à compter de 18h30. Les coureurs qui s’inscriront avant le 30 juin pourront profiter de tarifs préférentiels.

La course de 5 km est non chronométrée et se déroule sous le thème des couleurs, de la lumière et des quatre éléments (eau, feu, air, terre). Les participants sont d’ailleurs invités à se costumer, à se maquiller et à porter des couleurs vives ou illuminées.

Au terme de l’activité, tous sont conviés au centre municipal pour faire la fête.

Chaque participant recevra un chandail, une gourde, un tatouage, un bâton lumineux et une médaille.

Ouverte à tous

Cet événement mis sur pied dans le cadre de la Politique des saines habitudes de vie de Saint-Constant est ouverte à l’ensemble des résidents de la MRC de Roussillon ainsi qu’aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes.

Pour s’inscrire: le pointdevente.com.

Prix préférentiels jusqu’au 30 juin

-Enfant de 15 ans et moins: 15$

-Adulte: 25$

-Famille de deux adultes et un enfant: 60$

-Famille de deux adultes et deux enfants: 70$

-Famille de deux adultes et trois enfants: 80$

Autres courses dans la région

La course des 7 par la Ville de Sainte-Catherine

Bougeons ensemble! par la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries