Course, parade et patinage à Saint-Constant

La date du 8 décembre sera synonyme de temps des Fêtes à Saint-Constant. Plusieurs activités sont au rendez-vous dont la Course du père Noël, la parade du père Noël et l’événement Noël sur glace.

La Course du père Noël

Non, les citoyens n’auront pas la berlue: une armée de pères Noël débarquera dans les rues de Saint-Constant à l’occasion d’une course thématique au profit d’une bonne cause. Plus de détails ici: Les pères Noël invités à courir à Saint-Constant

La Parade du père Noël

Saint-Constant tiendra sa première parade du père Noël, à compter de 14h30, à l’école Piché-Dufrost. La population est invitée à se rassembler aux abords de la rue Sainte-Catherine afin de ne rien manquer: chars allégoriques, fanfare, danseurs, mascottes et bien plus encore. La Parade se terminera à la Base de plein air vers 16h.

Noël sur glace

Une fois arrivés à la Base de plein air, le père Noël et ses lutins seront fin prêts à rencontrer jeunes et moins jeunes. Les citoyens sont invités à enfiler leurs patints pour débuter la saison des sports d’hiver sur la patinoire réfrigérée. De l’animation pour tous ainsi que des chocolats chauds seront offerts sur place.

Les festivités se termineront avec des feux d’artifice à la Base de plein air.

(Source: Vile de Saint-Constant)