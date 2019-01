Courses sur glace en vue à Beauharnois

Crédit photo : Pierre Langevin

Les températures glaciales des derniers jours encouragent les organisateurs du Club Kilowatts qui souhaitent donner le coup d’envoi des compétitions motorisées pour la saison 2019 dès le 26 janvier à la marina de Beauharnois.

Ainsi, tout indique que le drapeau à damier tombera sur les premières épreuves de courses hivernales le samedi 26 janvier sur le lac Saint-Louis à la hauteur de la rue Richardson. Même si trois événements ont été annulés, les 6, 13 et 20 janvier, le Club Kilowatts croit être en mesure de présenter 6 à 7 programmes de courses cet hiver.

«Nous avons besoin d’une épaisseur de 16 pouces pour que la glace soit sécuritaire et nous sommes confiants de lancer les activités le 26 janvier», souhaite le président du Club Kilowatts, Sylvain Allard. Les prévisions météorologiques laissent voir des températures de nuit variant entre -17 et -24 degrés jusqu’à lundi prochain, ce qui devrait permettre de former une surface glacée suffisamment solide pour annoncer officiellement le début de la saison. Le mercure ne baissera pas sous la barre de -10 au cours des nuits menant aux épreuves inaugurales du 26 janvier.

On s’attend à ce qu’une quarantaine de voitures sillonnent la piste glacée dans les 5 classes figurant à l’horaire en 2019, soit : «Mini-Mod» (4 cylindrés modifiés avec crampons), «Semi-Pro» (8 cylindrés caoutchouc), «Mini-Stock» (4 cylindrés avec 230 crampons et plus), «Challenge 4» (4 cylindrés caoutchouc) ainsi que les VTT (pro et amateur).

Des coureurs de la grande région du Suroît se disputeront les honneurs et la plupart des habitués seront de retour. En 2018, les premiers de classe ont été Frédéric Faubert (Mini-Mod), de Saint-Stanislas-de-Kostka, Martin Desgroseilliers (Challenge 4), de Saint-Étienne-de-Beauharnois, Martin Thibert (Semi-Pro), de Léry, Marc Dagenais (Mini-Stock) et Daniel Latour (VTT), de Salaberry-de-Valleyfield.

A nouveau cette année, il faudra surveiller le Grand Prix Yves Surprenant, qui comprendra les gros camions (10 roues) et les tracteurs à gazon, le samedi 9 février, et qui se terminera sous les projecteurs en soirée. Le prix d’admission aux courses sur glace du Club Kilowatts est de 5 $ par personne et c’est gratuit pour les moins de 15 ans.