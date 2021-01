Couvre-feu et confinement généralisé pendant quatre semaines

À part pour se rendre au travail, à l’école ou faire ses courses, les Québécois sont invités à ne pas sortir de la maison jusqu’au 8 février, «afin de freiner une situation devenue grave», a fait savoir le premier ministre François Legault en point de presse, le mercredi 6 janvier.

Vu la hausse des nouveaux cas, des hospitalisations et des décès qui ne ralentit pas, le gouvernement imposera de nouvelles mesures sanitaires ou en maintiendra certaines déjà en vigueur à compter de ce samedi, soit:

-mise en place d’un couvre-feu, de 20h à 5h, à l’ensemble de la province, sous peine d’une amende de 1 000$ à 6 000$;

-fermeture des épiceries et dépanneurs à compter de 19h30;

-télétravail obligatoire pour les travailleurs de bureau;

-maintien de la fermeture des commerces non-essentiels, salles à manger, gyms, cinémas et salles de spectacle;

-accès interdit aux lieux de culte, hormis pour les funérailles avec 10 personnes au maximum.

Pour leur part, les élèves des écoles primaires retourneront en classe lundi prochain, comme prévu. Ceux des niveaux de 5e et 6e année devront porter le masque en tout temps. Leurs collègues du secondaire poursuivront l’enseignement en ligne une semaine de plus, en vue d’un retour le 18 janvier. Deux masques de procédure par jour leur seront remis gratuitement par le gouvernement pour prévenir la transmission par aérosols dans les écoles.

Par ailleurs, les activités en plein air, comme la marche, le ski de fond, le patin et le ski alpin, pourront être pratiquées en solitaire. Les tournages de télévision pourront se poursuivre pour permettre aux Québécois de se divertir.

D’après le premier ministre, ce scénario est celui «le plus équilibré et comportant le moins d’inconvénients».

«Je suis très conscient que les mesures ont un impact négatif sur la santé mentale et c’est d’ailleurs pourquoi nous autorisons la pratique d’activités en plein air», a-t-il fait remarquer.

Diminuer les contacts

Selon le Dr Horacio Arruda, le couvre-feu est une mesure parmi d’autres qui, mises ensemble, devraient avoir un effet.

«Il permet de diminuer les possibilités de contact», a-t-il fait valoir.

Selon le gouvernement et la Santé publique, il ne fait pas doute que les rassemblements dans les maisons privées durant les Fêtes sont à l’origine de la flambée des cas enregistrés dans les derniers jours.

«Il n’y a probablement pas eu de gros rassemblements, mais des petites visites ici et là ont eu des répercussions», a indiqué le Dr Arruda.

Vaccination

D’après des statistiques présentées par le ministre de la Santé Christian Dubé, les aînés de 65 ans et plus représentent 20% de la population, mais 80% des personnes hospitalisées pour la COVID-19. À propos de la vaccination, M. Dubé a fait savoir que le Québec est en mesure d’augmenter la cadence de la vaccination, à condition que les doses suivent. Plus de 6 000 d’entre elles ont été administrées hier, le 5 janvier.