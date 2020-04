COVID-1 : les trois personnes décédées demeuraient à la même résidence

Les trois personnes décédées de la COVID-19 en Montérégie demeuraient dans une résidence de Beauharnois.

Le Centre intégré de santé et services sociaux de la Montérégie-Ouest a confirmé que quatre résidents de la résidence pour aînés (RPA) Beauharnois avaient reçu un diagnostic positif à la COVID-19.

«Trois de ces résidents sont malheureusement décédés, a indiqué Chantal Vallée, agente d’information à la Direction de la santé publique de la Montérégie. Par souci de précaution et de sécurité, les employés de la RPA présentant des symptômes ont été retirés du milieu de travail et ont pu passer un test de dépistage pour la COVID-19.»

Le CISSSMO collabore avec la Direction de la santé publique de la Montérégie. Plusieurs mesures ont été mises en place depuis le 2 avril. Celles-ci visent à assurer la sécurité et l’état de santé physique et psychologique des résidents et des employés.

Du personnel a été affecté à cette résidence par le CISSSMO afin de répondre aux différents besoins déclenchés par cette situation.

«Le CISSS de la Montérégie-Ouest prend la situation très au sérieux et veille à appliquer toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des résidents et des employés de cette résidence privée pour aînés», a terminé Mme Vallée.