COVID-19 : 10 pompiers de Sainte-Clotilde en retrait préventif

Le Service de sécurité incendie de Sainte-Clotilde ressent les impacts de la COVID-19. Un pompier a reçu un test positif, ce qui a provoqué un retrait préventif de l’équipe complète qui est intervenue en entraide le 30 juin dans une municipalité voisine.

Le pompier a avisé son service le 6 juillet que son test de dépistage s’était avéré positif. Sa contamination est probablement liée à une sortie personnelle survenue le 30 juin.

Or, la même journée, ce sapeur se trouvait au sein d’une brigade de 10 pompiers qui agissaient en entraide sur un incendie à Saint-Urbain-Premier

Donc, les pompiers ne répondent plus aux interventions d’urgence et demeurent à leur domicile avec leur famille. Sainte-Clotilde a laissé savoir qu’elle attendait les consignes de la Santé publique. Il s’agit du deux tiers des effectifs de Sainte-Clotilde qui est touché par cette mesure préventive. Ainsi, la caserne de Saint-Rémi a été demandée pour intervenir et respecter le schéma de couverture de risque et assurer la protection des citoyens.

Tous les Services de sécurité incendie présents le 30 juin à Saint-Urbain-Premier ont été avisés de la situation.

On rappelle aussi de contacter le 1 800 644-4545 si des symptômes grippaux ou gastro-intestinaux surviennent.