COVID-19 : 25 nouveaux cas en deux jours sur le territoire

La recrudescence du nombre de personnes nouvellement infectées semble ralentir sur le territoire couvert par Le Reflet selon le dernier bilan par ville de la Direction de santé publique de la Montérégie, qui a recensé 25 cas supplémentaires entre les 21 et les 23 octobre.

En comparaison, la semaine précédente, entre le 13 et le 16 octobre, 83 individus ont été déclarés positifs à la COVID-19.

Les villes les plus touchées demeurent La Prairie et Saint-Constant, avec 7 nouveaux cas chacune. Saint-Philippe et Saint-Mathieu sont quant à elles stables.

Le total des cas depuis le début de la pandémie pour les municipalités couvertes par le Journal, soit Candiac, Delson, Sainte-Catherine, Saint-Constant, La Prairie, Saint-Mathieu et Saint-Philippe, s’élève à 1 051.

Bilan par ville

Sainte-Catherine 224 (+4)

Delson 74 (+3)

Saint-Constant 260 (+7)

Saint-Mathieu 34 (stable)

Saint-Philippe 55 (stable)

La Prairie 230 (+7)

Candiac 174 (+4)